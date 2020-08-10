大同(2371)市場派代表三圓(4416)建設董事長王光祥今天舉行記者會表示，對大同公司有永續發展的使命，提出5大承諾：「接受全體股東及政府嚴格監督」「擺脫家族式經營」「守護大同資產」「推動產學合作」「擦亮大同招牌」。王光祥聲明：不會擔任大同董事長，將推舉林文淵先生擔任董事長組成專業團隊，讓大同興利除弊！

王光祥指出，大同目前的淨值仍有14元，大同很多資產是沒有重估的，只要市場派進去重整，大同股價不至於再下跌。至於不擔任大同董事長，他謙虛表示，因為個人領域主要在房地產，林文淵先生曾任大同董事，也擔任過中鋼和台電董事長，目前是最適合的人選。

對於媒體關切大同股價下跌，王光祥是否受到影響？王光祥表示：我還撐得住！

王光祥指出，蔡英文總統7月31日出席「2020台灣資本市場論壇」時表示，政府要打造台灣成為「亞洲企業資金調度中心」及「亞洲高階資產管理中心」，吸引更多國際機構和資金來台灣，為台灣資本市場注入新活力。很遺憾，就在蔡總統發表上述談話前一個月，台灣資本市場發生史無前例的「大同之亂」，6月30日大同股東會創下許多歷史紀錄：剔除53.32%股東權、股票打入全額交割、上市公司遭特別背信罪移送、取消股務自辦、董事長遭投保中心聲請解任、電子投票最高票數卻無法當選董事。

王光祥指出，這些不光彩的紀錄，不僅凌駕主管機關職權，嚴重傷害股東權益，造成法律秩序、社會動盪，更讓台灣貽笑國際資本市場！大同公司坑殺外資、剝奪外資股東權，直接挑戰蔡總統吸引國際資金來台的政策！

羅得、三雅、競殿投資公司依公司法第173條第4項向經濟部申請自行召開股臨會，這是因為大同公司和林郭文艷女士已經喪失政府和民眾的信任，連經濟部商業司長李鎂都說：「大同公司目前仍有主導辦理股東會的權利，如果現在立刻要求召開，可能再次發生影響股東權益情形。」

王光祥重申，相信大有為政府會保護投資人，懇請經濟部落實股東行動主義的精神，儘速准許本人召開股臨會終結大同之亂。

(時報資訊)