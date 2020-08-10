晶華（2707）國際酒店集團受惠暑期國旅需求暢旺、台北晶華假日住房率恢復疫情前水準，帶動2020年7月合併營收回升至今年來次高。展望後市，集團持續鎖定國旅市場，推出鎖定各客群的多元住房專案優惠，盼延續暑期訂房盛況、衝高第三季旺季平均住房率。

晶華公布2020年7月自結合併營收4.68億元，雖仍較去年同期5.27億元減少11.1％，但較6月3.71億元成長23.09％，站上今年次高。累計1～7月合併營收28.46億元，較去年同期37.48億元減少24.07％、續處近8年同期低點，但衰退幅度較上半年26.32％收斂。

晶華表示，隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，暑期國旅市場交易熱絡、餐飲業績大幅回升，旗下台北以外飯店幾乎一房難求。台北晶華亦因超前部署轉型為城市度假飯店，假日住房率已回復到疫情前水準，餐飲及精品業績維持成長，冷凍及常溫零售商品亦創造極大商機。

展望後市，晶華集團將營運重點鎖定國旅市場，除延續「遊輪式度假體驗」住房專案為主力、進一步加碼升級內容外，再搭配針對各領域客層打造的「大師登船系列」、「大稻埕情人夜—浪漫星空」等多元住房專案優惠，盼能延續暑期訂房盛況、衝高第三季平均住房率。

因應後疫情時代來臨，晶華對衛生安全把關不鬆懈，除整理抗疫期間的「最佳清潔與衛生規範」，導入房務、餐飲、與公共清潔部門的標準作業流程中，日前更設立「集團衛生安全官」職務，負責掌控各酒店的衛生安全維護與協調工作。

而晶華集團旗下晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌酒店，館內客房、餐廳與公共空間的清潔與消毒工作均將延續疫情期間高標準，為消費者的飲食安全層層把關，以打造安心無虞的住宿、餐飲與購物環境，善盡企業責任，持續守護顧客及員工健康安全。

(時報資訊)