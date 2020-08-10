新北市議員葉元之昨（9）日接獲民眾陳情，指板橋浮洲親民公園內有大樹不明原因倒塌，3、4天來卻無人聞問，葉元之到現場勘查，發現大樹橫倒在步道上，表示當時若有人經過，難保不會造成傷亡，且樹倒已經多日，應盡速移除，方便民眾通行。

板橋區公所表示，上周樹木倒塌後已接獲民眾反映，由於該公園係由建商日盛生委管，事發後已發文及去電告知，要求日盛生盡速處理，公所今會再催促。

葉元之表示，公所應清查轄內公園樹木及行道樹的健康狀況，避免樹木因病或白蟻啃食倒塌，造成意外。

(中時 )