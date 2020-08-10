浮洲親民公園大樹倒塌 葉元之促盡速移除 15:392020/08/10 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 浮洲親民公園內大樹倒塌，葉元之到場察看。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員葉元之昨（9）日接獲民眾陳情，指板橋浮洲親民公園內有大樹不明原因倒塌，3、4天來卻無人聞問，葉元之到現場勘查，發現大樹橫倒在步道上，表示當時若有人經過，難保不會造成傷亡，且樹倒已經多日，應盡速移除，方便民眾通行。 板橋區公所表示，上周樹木倒塌後已接獲民眾反映，由於該公園係由建商日盛生委管，事發後已發文及去電告知，要求日盛生盡速處理，公所今會再催促。 葉元之表示，公所應清查轄內公園樹木及行道樹的健康狀況，避免樹木因病或白蟻啃食倒塌，造成意外。 (中時 ) #公園 #倒塌 #樹木 #安全 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹縣BOO焚化爐簽約 民眾抗議 04:102020/08/08 地方新聞 砍樹闢球場遭批 中市府要求停工 04:102020/08/08 地方新聞 璀璨中心 文湖寶翠6字頭讓利 04:102020/08/08 《旺到報》 李眉蓁提「海水沖馬桶」 葉元之大讚：苦民所苦很負責很棒 10:232020/08/09 政治 88台中反空汙 高舉淨零碳排 04:102020/08/09 政治要聞 年輕義工相約遛狗 在父親節當起毛小孩的臨時父母 13:212020/08/08 寶島 美衛生部長來台免隔離 葉元之開酸：美得冒泡 20:462020/08/08 政治 廢棄物流入農場魚塭 時力：環保署應盡速建立查核機制 13:062020/08/10 政治 彰化市率先全台宣布氣候緊急 88台中反空汙遊行即將登場 12:042020/08/08 政治 房市亮點－桃園房市 八德捷運兩站 首購族卡位 04:102020/08/08 產業．科技 寶島熱門新聞 米克拉來會放颱風假？台灣颱風論壇：暴風圈必影響3地區 - 生活 凌晨4點最後離開她家 神秘閨密成羅霈穎猝逝關鍵人物 - 娛樂 綠罷韓讓民眾不滿 高雄市長補選最後一周 杏仁哥出招 - 政治 迪麗熱巴不遮了 爆乳趴桌滑出2顆球 - 娛樂 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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