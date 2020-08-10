米克拉颱風進逼 台水呼籲民眾儲水備用並請節約用水 16:142020/08/10 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「米克拉颱風即將侵台，台水表示，台水隨時關注颱風動態，為防豪雨造成原水濁度過高及停電影響供水穩定，各淨水場已加強戒備，惟仍籲請用戶及早儲水備用，並配合節約用水。颱風期間用戶如有供水問題，請撥打客服服務專線1910。 若遇停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，以免因虹吸作用導致水質遭受污染。颱風期間因水源水質惡化，恐導致供水不符飲用水水質標準，不宜飲用，請做為一般生活用水，造成不便之處，敬請見諒。 (工商 ) #颱風 #台水 #米克拉 #儲水備用 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 1分鐘讀財經》斷供貨華為沒在怕 台積5奈米8客戶瘋搶 08:142020/08/10 財經 南方低壓恐成第6號颱風「米克拉」 氣象局不排除發布海陸警報 23:112020/08/09 生活 颱風切入台灣海峽 護國神山守不住！鄭明典：易有意外 14:112020/08/10 生活 米克拉颱風生成！海陸警報齊發 雨彈連炸3天 07:092020/08/10 生活 李眉蓁提「海水沖馬桶」 葉元之大讚：苦民所苦很負責很棒 10:232020/08/09 政治 翻玩經典菜創新品牌「THE上海」 限定「祕滷冷封鮑魚」188起 03:522020/08/10 旅遊 中部3自駕車團隊 成軍 04:102020/08/10 產業．科技 陸警區域新增金門 今夜明晨颱風影響最明顯 12:122020/08/10 生活 颱風「米克拉」生成 中央災變中心一級開設 11:462020/08/10 社會 新聞早班車》美團若二採陽性 將簡化行程 07:142020/08/10 政治 生活熱門新聞 米克拉來會放颱風假？台灣颱風論壇：暴風圈必影響3地區 - 生活 颱風米克拉海陸警齊發 全台停班停課一次看 - 生活 搶中衛口罩！Yahoo奇摩、蝦皮今接力開賣 各通路整理包出爐 - 生活 警戒範圍擴大 氣象局發布18縣市豪、大雨特報 - 生活 準颱風「薔蜜」報到！雨彈連炸3天 氣象局公布降雨熱區 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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