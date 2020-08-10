「米克拉颱風即將侵台，台水表示，台水隨時關注颱風動態，為防豪雨造成原水濁度過高及停電影響供水穩定，各淨水場已加強戒備，惟仍籲請用戶及早儲水備用，並配合節約用水。颱風期間用戶如有供水問題，請撥打客服服務專線1910。

若遇停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，以免因虹吸作用導致水質遭受污染。颱風期間因水源水質惡化，恐導致供水不符飲用水水質標準，不宜飲用，請做為一般生活用水，造成不便之處，敬請見諒。

(工商 )