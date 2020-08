2020 SID顯示週(Display Week 2020)線上展登場,友達總經理暨營運長柯富仁以「新常態下的顯示技術創新應用(Display Innovations in the New Normal Economy)」為題發表線上專題演講。柯富仁表示,COVID-19 新冠肺炎在全球蔓延,不但對人類的健康造成威脅,更對工作、消費、生活、產業各方面造成衝擊,而5G、AI及創新顯示技術的結合,則為後疫情時代的「新常態(new normal)」提供完整的解決方案。 COVID-19已對各行各業帶來不同程度的影響,新常態生活也意外帶動宅經濟、醫療及零接觸商機興起。柯富仁指出,疫情導致人們的生活空間侷限在家中,加速上網購物、遠距辦公、遠距學習、在家娛樂及健身等需求增加,友達具有深厚的研發實力及完整產品線,在電視、桌上型電腦、筆電、平板電腦等皆有高值化及差異化的技術布局,如抗反光及防眩光的護眼顯示技術、8K高屏佔比無邊框技術等,此外在Micro LED、Mini LED的助力下,更將宅娛樂顯示科技推升到極致,不論是創作或娛樂,都能擁有鮮明出色的視覺享受。 柯富仁進一步表示,隨著疫情日趨嚴峻,醫療設備的需求量持續攀升,友達作為醫療顯示器的領導廠商,開發一系列應用於超音波、成像造影、內窺及手術等,亦結合TFT製造優勢,延伸開發高品質X光感測器,以高解析、高對比、廣色域的高階醫療面板提供精準診斷利器。在後疫情時代下,如何有效阻斷人與人接觸傳染風險成為防疫關鍵之一,進而衍生出外送、自駕、得來速等零接觸商機,友達具備儀表板、中控台、後照鏡等完整的車用顯示解決方案,為駕駛人打造更便利直覺的行車體驗,而高亮耐用的戶外型公共訊息顯示器,則可以滿足得來速等非接觸消費服務的需求。

