電梯大廠永大機電10日公布，第二季大陸事業虧損縮減五成，EPS為0.95元，比去年同期成長296％，是近3季、近5年同期新高；上半年稅後淨利5.52億元，創近3年同期新高，EPS回升至1.31元，年增130％，年增率是同期近7年新高。

永大第二季合併營收37.4億元，大陸事業在疫情和緩後，出貨顯著增加，毛利成長，費用減少，虧損縮減五成，稅後淨利3.99億元，EPS為0.95元，比去年同期成長296％，是近3季、近5年同期新高；上半年合併營收65.93億元，稅後淨利5.52億元，創近3年同期新高，EPS回升至1.31元，年增130％，年增率是同期近7年新高。永大第二季推出全台首部多功能防疫電梯創造話題側翼建功，第三季永大將再推智能安全E-Pass電梯。

永大機電董事長許作名表示，客戶至上，才能在市場競爭，他上任之初，秉持經營權與所有權分治，讓專業經理人以股東、員工為重心並遵循公司治理原則，可持續發展為戰略指導目標、在所有權人（股東）監督下、經營管理層加快推進市場佔有地位！對於永大第二季營收能創造近年佳績，他甚表欣慰。

永大總經理蔡尚育指出，永大7月大陸電梯接單2,524台，出貨1,551台，均創同期新高。前7月出貨6,989台，年成長37.8％；前7月接單累積11,889台，年增13.1％。大陸電梯目前接單符合預期。大陸第二季二、三線城市房地產市場景氣回溫，成交總面積年成長三成，第一季大陸電梯市場停滯，第二季起逐漸回穩，永大上半年出貨比去年同期小幅成長，第三季出貨、接單都會比第二季好，下半年大陸房地產會有較大成長，全年大陸接單挑戰25,000目標可望達陣。

永大第一季大陸事業虧損超過億元，但大陸7月電梯出貨回升至1,500台以上，毛利率增加比較大，費用減少，獲利由負轉正，第三季大陸事業可望獲利，今年大陸營運損益兩平目標不變。

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