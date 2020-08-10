作家高大全在臉書分析民進黨與國民黨在遇到議題時的差別！他批國民黨好像每個人都有政治潔癖跟「夭鬼假細禮」症候群，每天都在假清高，連戰場都要挑三揀四。該文章引來許多網友議論，更有網友回應「藍的要打人，還要找好理由才動手，手段也不夠狠，遇到別人打來了會先自己內鬥一番。綠的沒有理由，也會弄個理由來動手，且是連自己人都不留情的狠，遇到別人打過來，會聚在一起幹掉對方再來砍自己人」。

知道國民黨跟民進黨的差別在哪裡嗎？高大全在臉書指出，民進黨遇到議題就挑毛病，沒有要挑到有。國民黨好像每個人都有政治潔癖跟「夭鬼假細禮」症候群，每天都在假清高，連戰場都要挑三揀四。

他諷刺國民黨，每天都在肖想有一天民進黨會跑到自己面前，把頭伸出來放好，就等國民黨來個手起刀落手起刀落而已。

該文引來許多網友呼應表示「形容的很貼切！一個是偽君子；一個是真小人」、「藍的要打人，還要找好理由才動手，手段也不夠狠，遇到別人打來了 會先自己內鬥一番。綠的沒有理由，也會弄個理由來動手，且是連自己人都不留情的狠，遇到別人打過來，會聚在一起幹掉對方再來砍自己人」、「一邊是又笨又懶，另一邊是又壞又貪」、「最近有幾位有進步了」、「這就叫腐化，所以遇到瘋子的時候毫無還手之力，像豆腐渣一樣碎了」。

(中時新聞網)