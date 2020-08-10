今（10）日中午12時許，新北市板橋區某國中9年級15歲女學生疑與同學爭吵，竟從4樓跳下，校方立即報警，救護人員到場時，女學生倒臥地面，意識模糊、右手骨折，隨後已被送往亞東醫院急救，詳細原因警方已在調查。(持續更新)

(中時 )