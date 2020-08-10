板橋某國中15歲女學生墜樓 疑與同學爭吵 15:152020/08/10 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋某國中15歲女學生墜樓 疑與同學爭吵 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（10）日中午12時許，新北市板橋區某國中9年級15歲女學生疑與同學爭吵，竟從4樓跳下，校方立即報警，救護人員到場時，女學生倒臥地面，意識模糊、右手骨折，隨後已被送往亞東醫院急救，詳細原因警方已在調查。(持續更新) (中時 ) #女學生 #同學 #爭吵 #國中 #骨折 也許您會感興趣 推薦閱讀 收不收購 白宮顧問槓上財政部長 04:102020/08/10 兩岸要聞 金馬影后馬思純憂鬱症病發 赴精神科身材臃腫眼神渙散 10:282020/08/09 娛樂 離奇 裸女墜樓亡私密處有體液 驗DNA「不是老公的」 15:342020/08/08 社會 方琦嫌媽意見多樂沒和梁佑南對戲 04:102020/08/09 娛樂新聞 國泰金控舉辦的首屆反毒電競大賽 圓滿成功 13:132020/08/10 生活 小情侶百貨男廁上演四腳獸 女月事沒來男慘了 08:302020/08/10 社會 隨機殺人大逆轉 房仲男為幫女同事出氣 偷裝GPS預謀殺運將 14:302020/08/10 社會 高雄旗津溺斃意外 27歲女疑晨泳捲入暗流游不回來 11:132020/08/09 社會 百貨男廁嗨玩四腳獸 國中妹大姨媽沒來 竟扯網友性侵 16:002020/08/09 社會 王建復12年首次陪兒過父親節 04:102020/08/09 娛樂新聞 社會熱門新聞 嘉義公車機車對撞 妙齡女騎士雙腿插車頭後空翻倒掛 - 社會 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 新手爸爸幸福家庭美夢破碎 嬌妻嘿咻隱瞞卸貨出「愛滋女兒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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