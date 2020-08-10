香港壹傳媒創辦人黎智英，今早因涉嫌違反「香港國安法」被香港警方國安處從家中上銬拘捕，此外2兒子也被捕。資深媒體人黃暐瀚直言，這是很嚴重的事情，黎智英若真的如大陸官媒先前所稱，可能曾接受美國美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy，NED）資助，可能最重會面臨國安法第29條規範，情節嚴重恐處無期徒刑。

網路節目YAHOO TV《鄉民來衝康》今(10日)邀請多位資深媒體人趙少康、尹乃菁、黃暐瀚、台北市議員羅智強、網路名人四叉貓、台灣民眾黨公關長吳怡萱，探討「香港局勢」，並分析目前局勢。

今早7點多港警就到黎智英住處帶走仁和2個兒子，且到蘋果總部將財務長、營運長、行政長、動畫部負責人全數帶走，港媒稱其涉嫌牽連過去反送中活動的財務間串謀欺詐。

黃暐瀚認為，香港真的是回不去了，他直言，今天港警抓人可能不是針對媒體，是因為《香港國安法》第29條規範，若境內有組織接受國外勢力或境外組織資助、指使、控制，危害到國家安全，就可能會被處3年以上，10年以下有期徒刑，若罪刑重大，還可能處無期徒刑。

黃暐瀚直言，這就是《香港國安法》最恐怖的地方，上午11點黎智英還被帶回壹傳媒總部，「可能就是要找拿美國錢的證據」，若有的話就適用《國安法》規範，將可能面臨無期徒刑的刑責。

(中時新聞網)