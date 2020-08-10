打造全方位數位銀行策略有成，永豐銀行表示，榮獲國際財經專業機構《亞洲銀行及財金》雜誌（Asian Banking ＆ Finance；ABF）頒發三大獎項，包括「年度品牌行銷創新」、「年度最佳數位科技及營運」、「年度最佳創新服務」，肯定數位帳戶大戶DAWHO、成大分行及企業無卡提款三大項目，結合社群行銷與客群經營，並導入科技提高交易安全與保護個人隱私，以便捷金融服務滿足客戶所需。

永豐銀行數位金融處處長黃品睿表示，傳統大型銀行建構數位金融服務，除提供多元客戶體驗、強化社群經營外，亦兼顧隱私與交易安全，大戶DAWHO獲「年度品牌行銷創新」大獎，透過線上社群行銷、客群經營與年輕族群溝通，縮短銀行與民眾的距離。

成大分行則奪下「年度最佳數位科技及營運」殊榮，應用掌靜脈生物辨識技術授權交易放行與「eNote」電子表單，提升交易安全並保障個人隱私，同時首創視訊理財專員以滿足客戶需求，打造兼具安全、環保及溫度的銀行。

除優化個人數位體驗外，永豐同樣致力於企業客戶的便利與安全，推出企業無卡提款以滿足即時零用金、採購等支付需求，勇奪「年度最佳創新服務」大獎。永豐銀行表示，榮獲ABF三大獎項肯定，未來也將持續結合科技打造有溫度的服務，用心貼近客戶所需。

(中時 )