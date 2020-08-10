「寶璽天睿」位在新市政公園旁，坐擁府會前難得的綠地。（盧金足攝）

台中市七期的府會園道、市政北二路、單元二大墩12街，被視為鬧中取靜的「名人巷」，此外，近期發展快速的單元二公益路生活圈，生活機能佳，又擁有高綠覆、低密度的建築特色，成為年輕豪宅客的購屋熱點。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘指出，自住型豪宅客在比較選擇物件時，除建商品牌之外，與繁華街道保持「有點近又不會太近」的距離，成為適合居住的評估關鍵。

他曾遇過受百貨周年慶塞車之苦的豪宅客，搬到兩條街外的新家，兩者相距僅500公尺，居住滿意度大為增加。

台中市七期政北二路早期有「名人巷」之稱，鄰近百貨商場、台中國家歌劇院、綠園道，屋齡較久的物件在二手市場仍十分搶手。

名列台中豪宅的「寶璽天睿」，坐落在素有七期寧靜特區的新市政公園旁，正對萬坪綠覆景觀，也是新市政特區周邊容積最低、棟距最大的豪宅。

此外，發展為新豪宅聚落的單元二公益路最具黃金地段代表性，其中預售案「精銳Garden One」隱身於公益路內的大墩12街，基地2000坪留設1500坪專屬湖泊森林庭園，享繁華便利與靜謐優雅，受眾多企業主與豪宅客喜愛，成為單元二靜巷名宅代表建案。

開發商指出，豪宅建案位在七期、西區、單元二，其中單元二為低密度開發區域，足見單元二絕佳生活環境受高端買家的認同，緊鄰公益路頂級生活圈「精銳Garden One」，享受寧靜與綠意。

(中時 )