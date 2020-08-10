一名已有我國籍的陸配，9日晚與20歲的兒子，搭著防疫計程車抵達台中大里其前租屋處，新房客得知其剛從大陸返台，卻來開他家的門，嚇得趕快報警，中市民政局得知，立即聯絡救護車，將母子送往中市居家檢疫替代所安置，再協助申請中央集中檢疫所，目前等待中。

原來這位原籍廣西的楊姓陸配，嫁來台灣多年，並已取得中華民國身份證，去年帶著20歲的兒子回廣西娘家，結果因為疫情滯留大陸多月，因兒子年滿20歲，擔心兵役問題，因此於9日搭機回台，於下午入境，直接搭防疫計程車，直抵其前租屋處，但房東已將該處，租給別人，新房客發現楊女在開他家的房門，嚇了一跳，一問才知剛從大陸回來，且還沒經過14天的居家檢疫。

接獲報案後，大里區公所協同轄區員警立即趕來，先將2人暫時留在人行道空曠處，了解楊女回大陸娘家前，租住在大里該處，因此將居家檢疫處所填寫這裡，因聯絡其在台親友都無人可收留，中市民政局長吳世瑋，也到現場，指揮調度救護車，於晚上10點半載送母子兩人至台中市居家檢疫替代所先行安置，並協助母子２人申請中央集中檢疫所安置，目前等待中。

因母子2人入境時填寫的居家檢疫處所，疑似不確實，是否開罰？吳世瑋指出，現階段最重要的是讓母子兩人有定點的居家檢疫處所，讓疫情風險降到最低，呼籲居家檢疫者應確實填寫居家檢疫地點，遵守檢疫相關規範，以免受罰。衛生局防制管制科表示，將先由民政局調查釐清是否確定填寫不實，若違法屬實，可依違反傳染病防治法，開罰1萬元以上15萬元以下罰鍰。

(中時 )