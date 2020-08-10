「望高寮夜景公園」是全國首座以「夜景」為主題規畫的特色公園，10日由市長盧秀燕等舉行完工啟用儀式。（陳世宗攝）

台中市政府斥資近千萬優化望高寮夜景公園，利用既有地形、動線優化設計，輔以「光」點綴，打造媲美「日本函館」的絕美景緻，自端午連假開放以來吸引眾多民眾朝聖。市長盧秀燕10日實地走訪，強調望高寮擁有無敵夜景且燈光美氣氛佳，是中部地區夜景首選，市民到此約會對戀情會有加分效果。

「有情人一定要到望高寮！」盧秀燕說，望高寮夜景公園已蓋好10年，一直是知名的約會勝地，但當初設計已經不符使用，且可能有危險性；市府在地方民意代表建議下，投入近千萬完成頂寮、下寮整建，現在已是標準的「燈光美氣氛佳」，不管是談戀愛、夫妻都能在這裡促進情誼。

「望高寮夜景公園」是全國首座以「夜景」為主題規劃的特色公園，除擁有地形上的休憩優勢外，良好視野也可眺望台中景色；這次整建以「森林音樂會」主題設計，及燈具特殊鋪排方式，讓夜景不僅在眼前呈現，而是隨視覺規劃延伸到地面的光點上，給人視覺豐富享受。

建設局利用既有地形、動線進行環境優化設計，並導入「台中美樂地計畫」建構友善、共融環境，施作項目將老舊設備重新汰換，並翻新園區座椅椅面、增加樓梯扶手、調整園區燈光等；包括改善步道高差，讓步道平順便於行走，使輪椅及嬰兒車皆可進入，也讓賞景效果更佳。

建設局長陳大田說，望高寮夜景公園優化工程主要保留中央既有大舞台，讓大舞台與前方璀璨夜景相互輝映，讓更多型態的表演活動能夠使用，並降低入口地景土丘高度；導入防眩光燈具，以星點「光」感營造夜間浪漫氛圍，同步翻新園區座椅椅面、增加擋土牆座椅，植栽也以大肚山當地原始林種喬木搭配，提供民眾舒適觀景勝地。

陳大田強調，這次工程總經費為907萬元整，均為市府自籌款，市府也積極結合公園保全及警察局資源，提供更安全的夜間管理及友善的休憩環境，盼藉由特色賞景規劃，帶來觀光人潮與嶄新的綠色腹地，提供市民舒適遊憩空間。

(中時 )