現在是大果文旦採收期，正好又有颱風侵襲，農民趕著搶收。（莊曜聰攝）

麻豆文旦將在8月下旬進入盛產期。（莊曜聰攝）

米克拉颱風10日上午生成，距離台灣極近，路徑將從台灣海峽穿過，雖不至於登陸本島，但預計將帶來風勢雨勢，現在正值麻豆文旦大果產期，農民也趕著採收，但一般老欉文旦成熟度還不足，沒法搶收，農民只好做好防颱措施，嚴陣以待，希望老天爺幫忙，颱風不要影響到這期收成。

文旦是秋節應景水果，但秋節前的農曆7月還有中元普度的市場需求，盤商也開始收購大果、新欉文旦，剛好又遇到颱風來襲，雖然採收高峰期是8月下旬，但怕風雨造成文旦落果，農民趕緊搶收。

麻豆農民李明彥表示，老欉文旦目前成熟度大部分還不夠，每顆重量通常要長到8兩以上才能採收，現在還不是時機，但「米克拉」來得又急又快，近午就降下一波大雨，應變時間不足，只能趁著空檔用繩子根木條固定枝葉及文旦，先避免強風讓文旦碰撞損傷，並抱持園區排水暢通，希望不要有強降雨造成積水，影響文旦品質。

目前麻豆種植文旦面積約840公頃，台南區農改場果樹專家張汶肇表示，受到天候高溫少雨及農曆閏4月因素影響，預計文旦產期會比去年提早7到10天，盛產期將落在8月下旬，農民只希望颱風不要來攪局。

(中時 )