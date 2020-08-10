台積電今（10）日公布最新營收報告，2020年7月合併營收約為新台幣1,059億6,300萬元，較上月減少了12.3%，較去年同期增加了25.0%。累計2020年1至7月營收約為新台幣7,272億5,900萬元，較去年同期增加了33.6%。

按照台積電7月16日法說會宣布，將在9月14日後不再供貨華為，也就是說第三季營運是台積電最後一季與華為業務有關的季度，根據財測來看，預料台積電8、9月營收將維持千億元以上。

台積電營收雖未再單月創新高紀錄，10日股價終場上漲2.50元或0.58%、報收435.5元，收盤價再創歷史新高，並與鴻海撐住台股走勢，台股終場上漲65.13點或0.51%、報在12,894點，12,900點得而復失。

同為台灣晶圓雙雄的聯電，內部自行結算7月合併營收為154.95億元，月增6.26%，較去年同期增加12.87%，不僅創今年新高，也創下單月新高紀錄。累計前7月營收為1,021.49億元，年增24.05%。

聯電7日是這次實施庫藏股最後一天。聯電第2季獲利創佳績，加上庫藏股推動漲勢，股價近2個月以來，股價由16.5元漲到昨日收盤價26.6元，漲幅逾6成。聯電股價10日早盤開低，盤中一度翻紅，最高來到26.05元，但在上午11點再度翻黑，終場下跌0.30元或1.17%、收在25.30元。

(中時新聞網)