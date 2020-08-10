嘉義縣衛生局社區營養師戲精上身，拍攝「阮ㄟ冰箱」系列影片。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

為避免不當存放方式讓冰箱內的食物產生衛生疑慮和風險，嘉義縣衛生局社區營養師戲精上身，拍攝「阮ㄟ冰箱」系列食物存放影片，教學逗趣邀鄉親一起學習冰箱食物保存聰明法則，4支影片將陸續上線播出，鼓勵民眾一起幫家裡的冰箱健檢。

嘉縣社區營養師走遍18鄉鎮社區和據點，透過營養衛教、健康料理示範，建立民眾均衡營養及健康飲食觀念，也意外發現鄉親對冰箱、食物的存放缺乏正確觀念，因此以「阮ㄟ冰箱」為主題拍攝系列影片，內容包括冰箱冷凍、冷藏庫，食物存放位置、方式，同時結合失智症宣導，運用冰箱儲存單，避免食材堆積，讓大家都能吃得新鮮健康又安心。

營養師提醒，冷凍庫食物保存應｢熟上生下｣，像貢丸、水餃等不會出水的食物放上層，新鮮的魚、雞肉等有血水生食放冷凍下層，以避免血水滴到下方造成相互汙染，至於冷藏區由上而下依食物乾淨程度擺放，第一層放置切好洗淨的水果及即食食品，第二層放剩餘的飯菜或需複熱的食物，第三、四層則放未洗、未切的蔬果，冰箱儲藏最多8分滿，且留意溫度及定時清潔。

衛生局代理局長趙紋華表示，民眾以為食材放進冰箱就能長久保鮮，尤其年節期間冰箱永遠｢滿檔｣，卻不知冰箱溫度、食物存放位置、方式，都會影響安全衛生和冰箱的保鮮功能，甚至造成健康疑慮和疾病。

為提醒鄉親做好冰箱儲藏，避免食物交叉汙染及食品中毒風險，衛生局歡迎大家上網搜尋臉書粉絲專頁「顧健康搏感情」及「嘉義縣社區營養推廣中心」 youtube頻道，一起幫家中冰箱健檢。

(中時 )