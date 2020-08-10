宜蘭第7座、礁溪鄉首座的親子館，今天（10日）歡慶開館，宜蘭縣政府社會處指出，明年各鄉鎮都會有親子館，也會增加人力，在假日時讓親子館不休館，盼宜蘭縣成為全國最適合育兒的地方。

今天開幕的礁溪親子館是由公益彩券盈餘挹注辦理，龍潭國小提供親子館空間，由縣府委託宜蘭縣善集合教育文化學會辦理，為0至6歲的學齡前幼兒與家長們構築溫馨親子氛圍。

礁溪親子館開館時段是上午9時至中午12時，下午1時30分至4時，單月是周二至周六開放，雙月是周日到周四，館內可容納18組親子，以現場排隊與網路預約方式入館。

縣長林姿妙表示，縣府對推動親子館相當重視，因為親子館可以讓家長帶著兒女，在健康、活潑的環境中學習到知識，縣府會持續打造貼近社區親子需求，快樂共學、共玩的環境。社會處處長林蒼蔡指出，各鄉鎮親子館並非假日都有開館，但家長周六、日才有空陪小孩，因此明年會增加人力，讓各親子館在假日時能持續開館。

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