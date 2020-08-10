台灣人壽獲獎不斷！知名財金雜誌《亞洲銀行及財金雜誌》日前公佈，台灣人壽以理賠服務及商品創新拿下本屆「臺灣年度理賠創新」及「臺灣年度新保險商品」雙獎項肯定。此外，台灣人壽近期也因綠色投資ESG成效卓越以及商品、服務、數位創新表現優異，榮獲《財資雜誌》、《全球經濟雜誌》頒發的五大獎項肯定。

台灣人壽因運用保險科技，積極建構多元理賠服務管道，推出「eClaim理賠區塊鏈」服務，大幅縮短理賠流程，在線上完成理賠申請，提升客戶滿意度高達95％，獲《亞洲銀行及財金雜誌》頒「臺灣年度理賠創新」獎項。此外，為照顧糖尿病友的醫療與健康管理，推出業界首創雙重減費外溢效果的糖尿病特傷暨醫療雙效保單「台灣人壽與糖同行定期健康保險」也深獲評審肯定，勇奪該雜誌「臺灣年度新保險商品」獎項肯定。

台灣人壽長期關注綠色金融等ESG相關議題，為亞洲第一家參與離岸風力發電聯合授信案的臺灣壽險業者。繼得到《財資雜誌》之「最佳ESG投資機構-保險類」等三項大獎後，再度榮獲該雜誌舉辦之基礎建設「亞太年度最佳投資機構-保險公司」、「亞太年度最佳綠色專案融資」、「臺灣年度最佳綠色專案融資」三項大獎，為亞太區唯一獲此殊榮之保險公司。

《全球經濟雜誌》近日，也因台灣人壽在商品創新、服務作業、數位發展等各領域，積極創新、滿足客戶需求，頒發「臺灣最佳壽險公司」及「臺灣最佳理賠管理保險公司」雙獎項肯定，為臺灣唯一獲此殊榮之保險公司。

(中時 )