為了持續推動退休準備觀念，集保結算所與國內最大線上基金平台-基富通、山水民調、私校退撫儲金管理會合作，做了「萬人退休準備大調查」發現，「好享退」也有逾半參與者對退休準備有信心達標。

基富通表示，這次萬人大調查的對象包括好享退參與者回收5,212份問卷、基富通客戶(未參加好享退)1,545份、私校退撫基金參與者1,602份、涵蓋22縣市之全體國人1,869份，合計達10,228份問卷，為國內所做過退休準備調查中，涵蓋對象最多、回收份數最多的一個，因此調查結果亦具有其代表性。

根據基富通及山水民調的調查，就投資理財工具來說，股票、保險仍是最受投資人喜愛的標的，其次則為基金與定存，而好享退投資人與基富通客戶在投資上相對積極，因此相較於全體國人及私校退撫參與者，在基金與股票投資的比例偏高。退休基金協會理事長王儷玲表示，在此次疫情期間，基富通的客戶和好享退的參與者分別有逾五成一及四成三的人有加碼，比一般投資人二成八還來得高，而她自己也是二倍加碼，因此每一檔報酬率至今都有逾10％的報酬率。她也表示，若未來年金改革後，勞保年金領取金額可能還會變少，因此，建議民眾最好每月能再額外多準備1~2萬元，而定期定額長期紀律投資是最好的退休準備方法。

集保結算所暨基富通董事長林修銘也指出，而這些有加碼的人，不論是好享退參與者或全體國人，都分別有46%及50%的受訪者有明顯獲利，凸顯低檔加碼對投資表現的挹注明顯。

另外據調查結果發現，已經開始退休準備的民眾，對退休後的財務更有信心，其中參與「好享退」專案的民眾有超過5成認為自己可以達到目標，更有近8成受訪者表示若有類似「好享退」專案產品也願意再投資，對退休準備態度積極！

(工商 )