一位70多歲的男性病患因腦中風後，才檢查出他的雙側頸動脈狹窄程度都高達90％以上，澄清醫院心臟血管內科醫師張耿豪表示，頸動脈狹窄在60％以上，如果不即時處理的話，更可能再導致下一次的中風，經置放頸動脈支架，配合藥物和復健一個多月後，該病患已經可以自己行走，十分開心，關鍵是讓患者心臟打出的血液，順利通往腦部。

這位爺爺有糖尿病跟心血管疾病，一直規律服藥，某天清晨一覺醒來，起身後頻頻跌坐在地，家人聽見聲響前去觀看，發現他口齒不清也無法自己穿衣服，左手癱軟。趕緊送往澄清醫院，緊急做腦部電腦斷層檢查，竟然是腦中風。安排住院後，經神經內科仔細地檢查，發現爺爺左右兩側的頸動脈都有十分嚴重的狹窄，心臟打出的血液根本無法通往腦部，才導致了這麼突然的腦中風。

在藥物控制穩定之後，為了預防再次的腦中風，經血管攝影發現兩側頸動脈狹窄程度都高達90％以上，張耿豪跟家屬詳細討論後，決定為爺爺進行「頸動脈支架置放術」，先在雙側頸動脈置入特製的「過濾網導絲」，於狹窄的部位放上「頸動脈支架」，之後再用氣球擴張術，形成新的順暢的血管通道，歷時約2個小時就完成了這個複雜的手術。

張耿豪強調，頸動脈狹窄是一種不易察覺的疾病，患者可能毫無症狀，約有20％的缺血性腦中風是因頸動脈狹窄造成，只要及早發現，及時接受頸動脈支架置放術，可大幅減少腦中風機率，降低造成長輩的失能跟家人的負擔，預防性的頸動脈超音波檢查，更顯重要。

(中時 )