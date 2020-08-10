LED廠商東林（3609）將於8月22日同一天，分別由東及開發及德鑫投資兩大不同陣營股東，召開兩場股東臨時會；東及開發今日秀出手中已經驗證而掌握8月22日過半支持的開會通知單及委託書外，同時也出示掌握已經驗證完成的台中場52%的開會通知單及委託書，代表台中場的股東會勢必因52%股份不出席而流會。

今(10日)東林公司前十大股東、東及開發由董事長劉潔芝、董事李懷原等人共同出面召開記者會。東及開發指出，目前相關委託書均已經股務代理機構（南港股東會為台新股代、台中股東會為福邦股代）驗證完成，因為台中股東會勢必流會，將以最嚴謹的態度充分做好南港股東會的準備，除希望德鑫投資能夠重視多數股東權益、不要再干擾南港股東會的正常召開，也呼籲所有東林公司股東踴躍出席8月22日南港股東會。

東及開發表示，德鑫投資方面的昕衡公司也有向南港股東會提名董事候選人，應該遵守規則參加南港股東會，不要再藉控制東林公司重大訊息的手法，發布不對稱、不正確且誤導股東的重大訊息。

李懷原並表示，因應東林公司營運需求與實際問題，東及開發以東林公司過半股東支持身分及維護股東權益等理由，請求獨立董事召集股東會解任董事及補選董事，屆時董事會成員有所異動，營運方向亦將有所調整。

東林公司8月12日董事會議案第十至第十三案稱「基於未來營運周轉金需求」，欲授權董事長全權處理向金融機構之融資續約作業等相關事宜，此情節嚴重影響後續新任董事及董事會之營運規劃，且存有財務風險及疑慮，東及方面的董事也特嚴正聲明不予苟同且無從背書。

李懷原表示，未來將積極在東林既有自有品牌HEP、LED相關產品上，結合團隊熟稔泰國市場與在地文化的優勢，導入包括東協以及其他國家的業務資源，將有助於未來東林公司在東協市場業務拓展、LED照明之上下游資源整合等，帶領東林公司營運更上層樓，相信本次召開股東會將對東林長期營運發展及競爭實力有所助益，創造東林公司與股東及所有關係人共贏的最佳結果。

在記者會上，李懷原除了強調因自身經驗橫跨台灣與泰國，足以帶領東林公司履行前往東協的新南向政策之外，也特別說明新經營團隊的背景與實務經驗，其中董事戴偉衡為美國MIT麻省理工學院史隆商學院的科技管理碩士，曾任職台積電、Compaq電腦、世界知名創投國際華登投資集團(Walden International Investment Group)、創辦麥實創投等。

(時報資訊)