川湖(2059)因客戶需求穩定，7月合併營收回升至4.15億元，月增8.64%，川湖表示，下半年營收獲利處於穩健態勢，如果沒有二度新冠肺炎疫情，今年下半年可望比上半年好，由於明年有新的whitley平台，若全球新冠肺炎疫情不惡化，川湖明後兩年成長動能值得期待。

川湖以生產伺服器導軌及高級廚具滑軌為主，受惠於遠距生活帶旺伺服器需求，化解了廚具滑軌下滑影響，川湖上半年營收無畏新冠肺炎疫情穩定成長，第2季合併營收為11.78億元，季增1.46%，年成長6.8%，營業毛利為6.62億元，年成長15.73%，單季合併毛利率達56.18%，年增4.27個百分點，營業淨利率為44.82%，年增6.15個百分點，同步創下近3年新高，不過受到新台幣兌美元升值認列匯兌損失2.55億元影響，單季稅後盈餘為1.66億元，季減64%，年減53%，單季每股盈餘為1.75元；累計上半年合併營收為23.39億元，年成長3.82%，營業毛利為12.87億元，年成長9.44%，合併毛利率為55.03%，年增2.82個百分點，稅後盈餘為6.24億元，每股盈餘為6.55元。

川湖表示，上半年伺服器導軌營收年成長13%，抵銷廚具滑軌因多國祭出封城令並關閉商店，導致營收年減20%到30%影響，若不計入匯損，今年上半年獲利亦可望較去年同期成長近10%。

由於客戶需求穩定，川湖7月合併營收回升至4.15億元，月增8.64%，年減1.71%，累計前7月合併營收為27.55億元，年成長2.96%。

為因應高階廚具市場需求，川湖子公司—川益科技啟動擴廠計畫，川益科技二廠廠地面積約17000坪，連同一廠共34000坪，新廠將整合智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統與自動無人搬運物流系統，建構一套完整的智慧化生產基地，預計將投入約新台幣20億元，川湖表示，二廠將於2021年底完工，2022年量產，完工後將投入高品質高階廚具導軌的全自動化生產製造，一廠則持續生產製造應用於伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品，新廠區及新產品可望成為推升公司未來業務發展的動能。

(時報資訊)