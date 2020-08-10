美股上周五漲跌不一，惟資金行情仍持續關愛台股，台股周一雖開跌42.07點12786.8點，一度失守季線、摔入12786.8，隨後台積電、鴻海穩住大盤，金融、台塑四寶等權值股領軍，航運股、中小型股活跳跳，台股多頭回籠翻紅，指數更一度大漲逾百點，攻上12933.16，突破12900點關卡，離萬三更進一步，終場12900關卡得而復失，仍重返5日線、季線之上，收漲65.13點或0.51%，報12894點，成交金額2154.66億元。今日外資(不含外資自營商)買超27.2449億元，投信賣超13.158億元，自營商買超12.9688億元，三大法人買超27.05億元。外資再度轉買超，惟八月以來仍賣超304.79億元，今年來賣超5785.71億元。

權值王台積電(2330)開低走高，在9點半過後奮力翻紅，穩於平盤之上，終場收漲0.58%至435.5元。大立光(3008)則開高走低，10點半後震盪翻黑，收跌0.87%至4000元，仍守住整數大關，周二(8月11日)除息交易，每股配發79元，其7月營收為三個月來高點。鴻海(2317)強收漲2.81%至80.5元，重回80元關卡擁抱，12日將召開法人說明會。玉晶光(3406)7月營收亮眼成功力抗空軍連環攻，穩住紅盤收漲0.15%至662元，一度觸及682元。其他權值股如友達(2409)、群創(3481)、聯發科(2454)、聯電(2303)等都利多喜孜孜。

類股來看，BDI指數微漲加上華航(2610)財報佳，航運類股續強，類指收漲3.61%，成為上市漲幅最猛族群，長榮(2603)、陽明(2609)飆上漲停，新興(2605)、裕民(2606)、華航(2610)、四維航(5608)等均帆揚上漲4%以上。油價受亞洲需求而上升以及台塑四寶利多一籮筐，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)衝鋒上陣，加上台聚(1304)、台達化(1309)、國喬(1312)、聯成(1313)、炎洲(4306)等跟風上揚，激勵塑膠、油電燃氣分別收漲2.66%、2.35%，名列漲幅第二、三名。漲幅超過1%類股有其它電子、汽車、電纜、玻陶、營建，鋼鐵、金融、電子分別漲0.94%、0.86%、0.23%，跌幅最劇則由生醫、化工、通信網路拿下。

財報出色股，大亞(1609)飆漲停，新光金(2888)前7月稅後獲利突破百億元，且7月底淨值達2,484億元，創金控成立以來的新高，股價振奮鼓舞；台達電(2308)、全漢(3015)、加百裕、尖點(8021)、東哥遊艇(8478)、新紡(1419)、六福(2705)、旺宏(2337)、京元電子(2449)、元太(8069)等股價皆樂呵呵。而精華(1565)7月營收創今年與近年營收新低紀錄，周一股價大跌，最低來到290元，不僅失守300元關卡，亦失去生技股王寶座；大江(8436)盤中雖亦見賣壓，但在300元關卡仍相對有守，翻紅收漲，收在當日高點，居新任生技股王。以題材來看，太陽能廠今年營運看旺，茂迪、聯合再生(3576)、達能(3686)、碩禾、太極(4934)等亮燈漲停作收，元晶(6443)也觸及漲停，族群陽光普照。亞系外資看好自行車產業，同步調高巨大(9921)、美利達(9914)、桂盟目標價，美利達午後奮力一搏翻紅收漲，桂盟劍指200元關卡，不過，巨大漲多賣壓重，回檔修正收黑。機殼產業「蹺蹺板」，法人看多鎧勝-KY(5264)、看空可成(2474)，惟兩檔股價皆黯淡，鎧勝跌停收場、可成小跌。PCB的欣興(3037)、金像電(2368)、南電(8046)也持續走強。錸德(2349)跨入長照商機，股價衝上漲停。宏碁(2353)也登上創22個月來新高點；康友-KY(6452)則採全額交割交易，股價跌停破百元。

5日RSI為69.14，10日RSI為69.28。9日K值為70.95，9日D值為64.96。20日乖離率為3.04。無薪假人數爆減近三成，為1.9萬人，創疫情以來人數最大減幅，凱基投顧表示，台灣經濟表現優異，台股是最佳投資標的，預期台股中長線的優勢將會持續。分析師王兆立表示，上半年財報揭露即將步入尾聲，相關財報表現與下半年展望將是市場關注焦點。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏也說明，7月公布的多數科技企業第2季財報及第3季展望多偏正面，上半年相對疲弱的手機需求也在近期出現復甦，其中又以5G手機在中國的銷售更為正面。整體來說展望正向，但因不確定因子如疫情及美中摩擦仍未消除，布局時仍須留意。

(時報資訊)