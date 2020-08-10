聯電(2303)今(10)日公布內部自行結算2020年7月合併營收為154.95億元，創歷史新高紀錄，月增6.26%，較去年同期增加12.87%。

聯電對第3季展望平穩；預計第3季晶圓出貨量將較第2季持平，產品平均售價也將持平，即第3季營收將較第2季持平。以此推估，聯電8月及9月業績將自高點滑落。

聯電表示，由於客戶為避免供應鏈斷鏈，開始回補庫存，第3季需求續強，對下半年審慎樂觀看待。聯電28奈米客戶更加多元化，且由於8吋客戶需求強勁，產能吃緊，營運預估維持一定之水準。

聯電第2季歸屬母公司淨利66.81億元，季增逾2倍，每股純益0.55元。聯電第2季產能利用率攀高至98%。第2季營收443.86億元再創新高，季增5%；毛利率23.1%，較第1季上揚3.9個百分點；本業營業利益58.46億元，季增71.2%；歸屬母公司淨利66.81億元，季增202.7%，創9年多新高，每股純益0.55元。

聯電表示，第3季晶片需求依然強勁，預期產能利用率將維持95%，晶圓出貨較第2季持平，產品平均售價也將持平，毛利率約20%。

聯電今年1~7月合併營收1021.48億元，創歷年同期新高，年增24.05%，今年營收可望再創新高。

(時報資訊)