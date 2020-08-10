許多家庭趁著假日全家出門遊玩、聚餐，但在南屯區的一間餐廳，一名年僅10歲的王姓男童，在這美好的假期，本應該是歡樂放鬆的好心情，但對男童來說，似乎不是這麼一回事，只因愉快的用餐過程中，母親催促男童專心吃飯、吃快一點，便讓男童心情不悅了起來。

警方指出，王姓男童用完餐後，越想心情越低沉，竟不願上家人的車，負氣逕自跑走，任憑家人怎麼呼喊也不回頭。因現場人車擁擠，男童身材嬌小，一瞬間便消失在人群之中，家屬急忙請當地派出所協助找尋愛子。

台中市政府警察局第四分局南屯派出所巡佐林俊良、警員洪伯岡接獲報案後，立即於報案人描述地點附近，擴大協尋符合該特徵之男童，在短短十分鐘內於距離報案地點300多公尺之人行道上，順利尋獲10歲王姓男童。

員警發現男童時，男童還在生悶氣，期間員警不斷開導男童、安撫其情緒，男童也默默反省承認自己的錯誤，害家人擔心了。男童家屬一接獲警方通知，立即趕到派出所接兒子，並不斷向警方致謝，表示幸賴警方即時伸出援手，讓愛子能盡速平安歸來，表示以後會更注意親子間溝通的方式，避免不必要的衝突造成遺憾。

南屯派出所長周景彬呼籲，民眾若發現親屬離家不知去向，可立即向警方報請協尋。若失蹤者有自殺意念、重病，或有其他緊急情況者，會立刻緊急協尋，以確保失蹤者的人身安全。

(中時 )