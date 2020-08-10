台南市議會民政委員會會勘勞工育樂中心，要求軟硬體都應整體規畫改善，讓勞工育樂中心跟得上時代腳步，滿足現代勞工朋友們的需求。（洪榮志攝）

台南市勞工育樂中心啟用36年，曾是市區重要的舉辦活動及住宿場地，因使用已久、設備老舊，縣市合併10年來，市府勞工局雖每年編列約200萬元，逐年進行設備修護、更新，但市議會民政委員會10日會勘後，仍要求軟硬體方面都應整體規畫改善，讓勞工育樂中心跟得上時代腳步，滿足現代勞工朋友們的需求。對此，勞工局回應指出，將持續爭取經費改善。

市議會民政委員會召集人林美燕、委員穎艾達利及南區、中西區議員周麗津、呂維胤、盧崑福、李啟維等人，10日前往勞工育樂中心進行設備勘查時，對1樓綜合教室空間寬敞卻使用率不高，建議與社政單位結合設置勞工幼兒托育中心，發揮更大的功能。不過，勞工局長王鑫基表示，過去勞工育樂中心也曾計畫開辦幼兒托育中心，但因地目不符無法開辦。

另外，議員還認為，勞工育樂中心的公廁空間太小，身材較高大的民眾進去後可能難以動彈，建議再增設1間無障礙公廁；並建議改善軟硬體設備，跟得上時代腳步，滿足現代勞工朋友們的需求。

王鑫基強調，勞工局每年都持續更新設備及修繕環境，但因屬經費收支對列單位，除每年固定支出人事、水電、環境清潔、房屋及地價稅等金額約需1300多萬元外，在預算範圍內，每年還編列約200萬元相關預算，逐年進行設備修護、更新。

勞工局說，從2011年迄今，包括大會議廳屋頂鋼板防水改善、地磚及外牆磁磚修補、排水管換修、中央空調冷卻循環管路系統維修汰換工程、送風機、消防設備、鍋爐汰換、油管配線、汙水管路汰換等工程，以及場地、住宿部各項相關設備汰換、修繕，累積總支出金額約1800多萬元。

另外，針對公廁部分，今年度也申請市府環保局的公廁更新補助，但礙於年度預算有限，將納入遞補對象或未來年度考量，後續還將持續爭取經費辦理改善。

(中時 )