藝人羅霈穎（舊名羅碧玲）3日驟逝，享年59歲，10日為靈堂開放第3日，過去曾傳羅霈穎為了幫檢場出氣，怒嗆綜藝大哥大張菲，使兩人不合10年，後來才又在節目上和好。張菲今特地赴靈堂悼念，過去兩人雖吵來吵去，他認為羅霈穎個性不虛假，脾氣雖大但不記恨，更特別點出這句話「是說給有些大家覺得跟她（羅）有發生口角，不要放在心上，羅碧玲不是這樣的人」，被問到是否在指利菁？張菲則否認「我沒有這樣講」。

羅霈穎當年被周遊相中出道，後來在張菲、倪敏然主持的《黃金拍檔》當助理主持，被封為「黃金女郎」。據知檢場當年為了追李翊君，常把張菲晾在一旁，張菲心有不滿，羅霈穎知道後便為檢場抱不平嗆張菲，導致羅、張兩人關係破裂。2011年羅霈穎受邀上《綜藝大哥大》，兩人才破冰。

對於羅霈穎驟逝，張菲坦言「一直到現在，都沒辦法相信是真的，她真的走了，好好的也沒病痛，突然間就離開，那種愕然跟不捨，覺得心很痛、很難受」。回憶當年主持互動，張菲認為羅霈穎是「可愛的小妹妹，永遠少根筋」，也認為她一個女孩子在演藝圈打拼不容易，對她的評語是「堅毅、澆灑的藝人」。

張菲也透露，2018年時，羅霈穎曾邀約當年《黃金拍檔》劇組一起去她上海新家，遺憾未能如願。此外談到和羅霈穎私下交情，「除了黃金拍檔，她真正身份是我媽的多年牌咖，在費玉清家裡打麻將，深厚交情不是三言兩語能說的」。近年羅霈穎多上節目通告，張菲說到「她還是炙手可熱，她的倩影、灑脫個性，給觀眾留下美麗形象，我們永遠懷念她」，也送上祝福「祝福羅碧玲天上做個快樂天使，一路好走，將來有機會，一起在演藝圈奮鬥」。

近年不少秀場藝人離世，包括豬哥亮、賀一航、羅霈穎等人，張菲難過地說「這些都是我親密好友，看著報導一直打到我的心，同時代的老朋友抵不過天命，也感嘆藝人之間交往有種說不出的感覺「難免會比較行情、熱度，但這道門檻要拿下來」，若有機會好好吃飯聊天，把那些外來因素拿掉，「不然人生當你想珍惜時，往往都太晚了」。

(中時 )