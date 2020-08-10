台南市光華高中校長張淑霞，今年特地贈送新生每人3顆龍眼，象徵每位新生都是獨一無二的。（光華高中提供／李宜杰台南傳真）

台南市光華高中長期秉持「以生命感動生命」的教育理念，為高一新生辦理「成年禮」、「群科傳承」、「心的祝福」、「蝶舞紛飛」等富生命禮俗的體驗活動。為迎接新生，校長張淑霞今年特地贈送新生每人3顆龍眼，由於龍眼「渾身都是寶」，鼓勵每位新生都是獨一無二的，也期許學生在求學生涯，創造豐富潛能。

張淑霞表示，龍眼的葉、花、殼、肉、核，全部都是可運用的資源，象徵每位新生都是獨一無二的。

張淑霞也解釋「3顆龍眼」的寓意。由於龍眼肉益心脾、補氣安神，因此第1顆龍眼象徵「內在動機」，期許學生定心安神、勤奮向學。而龍眼殼祛風散邪、解毒清熱，第2顆龍眼則象徵「正信正念」，期待學生努力積極、正向思考。最後，龍眼核理氣化濕，故第3顆龍眼象徵「優雅品格」，期待學生修身養性、涵育品格。

另外，光華高中諮商中心也籌備的「心的祝福」和「蝶舞紛飛」活動，前者是以「自己與自然界的祝福」為隱喻，藉由「手、星星、月亮、幸運草」等4種紙型的承諾卡，讓學生選擇其中1項，並寫下對自己的期待；後者則是由美術老師蘇惠珍親手製作光華獨一無二的「粉蝶」，同學可仔細觀察「粉蝶」顏色、形狀、通透度、觸鬚等，透過手指間慢慢轉動破繭而出的鬥志，最後迎向生命的色彩。

(中時 )