空運價格飆天價，貨運承攬業者中菲行今 (10) 日董事會通過第二季財報，財報上演大驚喜，不只交出稅後純益 4.71 億元，EPS衝上3.74 元，獲利較去年同期大增 258％的絕佳成績，創下單季新高，單季更賺贏去年一整年，股價急拉漲停鎖死。

中菲行上半年稅後純益 5.69 億元，年增 176.8％，每股純益 4.52 元。

上半年因新冠肺炎疫情災害的影響，航空公司停班停航，客運無以無繼，貨運亦受限運能航班的大幅減量，困難重重，導致空運價格飆漲。

中菲行發言人阮耀樟表示，中菲行透過超過160個實體通路，運用無往弗屆的移動智慧平台，發揮團隊合作精神，引用多式聯運、客貨包機等危機應變措施，依各國各地不同的封城、封省、封州、封國模式，提供個別客戶國際物流的解決方案，克服各種挑戰，取得優於過去的營收與獲利。

阮耀樟強調，展望未來，新冠肺炎疫情的挑戰仍然嚴峻，中菲行將持續致力創建最具競爭力的國際運輸及物流服務業者，未來的獲利將可持續成長。

(中時 )