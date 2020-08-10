香港警方今天逮捕壹傳媒創辦人黎智英等人，引發各界譁然！黎智英被帶離位在將軍澳的香港壹傳媒總部時，被問及是否擔心壹傳媒未來，他表示，走一步算一步，目前無法擔心太多。

黎智英今遭港警以違反香港國安法「勾結境外勢力」罪名逮捕。黎智英在上午11時左右被押回去將軍澳的壹傳媒總部辦公室進行調查，約3小時後，黎被轉押往警署繼續接受警方調查。

綜合媒體報導，黎智英離開大樓時，被問及會不會擔心壹傳媒以及香港《蘋果日報》的前景及出路，黎則表示「不知道，走一步算一步，無法擔心太多」。此外，黎也表示，搜索報社行動當然違背新聞自由，但背後是否有政治目的，則要問警方。

據東網報導，今遭港警被捕7人包括黎智英，還有其兩名兒子黎見恩及黎耀恩。此外，壹傳媒的高層也遭抓捕，包括行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光。

(中時新聞網)