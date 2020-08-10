安特羅(6564)宣布，與國衛院合作的DNA疫苗經動物試驗後，顯示接受DNA候選疫苗免疫的倉鼠，能有效抑制新冠病毒的複製，肺臟病毒量降為原本1％，代表疫苗產生好的保護效果，預計最快在今年第四季進入一期人體臨床試驗。

此外，安特羅獲得國衛院技轉新冠病毒快篩試劑已進入臨床試驗相關驗證，最快本季有初步臨床結果出爐；若數據結果為正向，預估最快可在10月送件申請專案製造許可及認證。審查期約1個月後，即可開始啟動量產。

國衛院針對新冠病毒啟動疫苗開發計畫，推動四大疫苗開發平台，包含胜肽疫苗、DNA疫苗、重組病毒疫苗及次單元疫苗，而後篩選出最具發展潛力的DNA候選疫苗作為後續疫苗開發主軸。

國衛院強調，有別於傳統的不活化病毒疫苗或是重組蛋白疫苗技術，DNA疫苗屬於新一代的核酸疫苗技術，具有快速生產的優勢。此次國衛院與安特羅共同開發DNA候選疫苗，透過發揮雙方的研發量能與技術優勢，進而加速疫苗研發的進程。

動物攻毒試驗結果顯示，沒有接受DNA候選疫苗免疫的倉鼠，體重明顯減輕，活動力跟著下降，肺臟也有很高的病毒量。

接受DNA候選疫苗免疫的倉鼠，體重與活動力則沒有受到太多影響；更重要的是，接受DNA候選疫苗免疫的倉鼠，能夠有效抑制新冠病毒的複製，肺臟病毒量降為原本的1％，代表疫苗產生非常好的保護效果。

此外，安特羅技轉國衛院快篩試劑已在進入臨床試驗等相關驗證，預計最快8月底前能有初步結果出爐。此快篩試劑透過特異性抗體檢測是否有新型冠狀病毒抗原，產品特性包括成本低、檢測時間僅需10-15分鐘。

(工商 )