經濟部加工區管理處啟動的「楠梓加工區鑽石場域更新計畫」，釋出3塊土地共3.47公頃，吸引興勤、日月光、華泰、以及宏璟建設等4家事業投資，10日由興勤電子搶得頭香，動土投資20億元，興建第3期新廠房，預估年產值每公頃可達7.5億元，提供250個就業機會。

興勤電子位於「楠梓加工區鑽石場域更新計畫」的新廠，10日舉行動土典禮，將興建1幢地下2層、地上7層的智慧科技廠辦大樓，樓地板面達2萬6,000平方公尺。

經濟部加工處長黃文谷致詞時表示，鑽石場域更新計畫是加工區發展的重要里程碑，釋出從業員工服務中心、網球場綠地及舊女子宿舍3塊土地，共有3.47公頃，吸引興勤、日月光、華泰、以及宏璟建設等4家事業參與投資，總投資額高達406億元，將興建3幢高容積廠房、1幢嶄新亮眼的新從業員工服務中心與附建1座4,300平方公尺生態公園。

興勤電子公司董事長隋台中指出，感謝加工處推動鑽石計畫，釋出寶貴的產業用地，興勤電子公司將持續投資，營造更好的就業環境、研發最新的技術、從事最高端的製造，未來希望能增加高附加價值產品比重，為產業轉型跨出重要步伐。

興勤電子表示，該公司1979年創立以來，致力經營電子保護元件領域，針對電子產業的需求，提供「過電流保護」、「過電壓保護」、以及「過溫度偵測與防護」等3大類的電子電路保護解決方案，以專案技術能力，勤實經營風格，持續朝向「保護元件首選品牌」目標努力。

10日動土的興勤電子公司楠梓加工區第3期廠房，整體建築景觀規劃重點為營造綠色廠房大樓，兼顧企業發展與低碳環保回收概念，將雨水、廢水回收再利用，配合西曬直射調整各向立面開窗角度，以因應南台灣炎熱氣候，並降低空調負荷，減少環境衝擊。

(工商 )