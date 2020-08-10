岱宇國際（1598）10日公布自結7月合併營收10.42億元、年增197.56％，連續四月改寫歷年單月營收新高；累計今年前7月合併營收為51.42億元、年增55.77％，也改寫同期新高。

岱宇分析，7月營收再次繳出亮麗成績單，主要受惠Sole品牌家用健身器材出貨動能強勁，不僅Sole品牌美國自有官網訂單表現搶眼，且北美Dick's線上商城訂單，也持續暢旺。

尤其，隨著美國地區逐步解封，北美Dick's通路客戶約八成實體門市，已重新恢復開業，提高Sole品牌在門市產品項目比重。岱宇除整體備貨動能加大外，追加訂單也呈現較去年倍增態勢，在集團完成旗下台灣彰化全興廠、中國嘉興廠擴增產能情況下，仍持續推升整體產能稼動率持續放大。

根據美國人口普查局數據統計，美國體育用品、音樂和書籍等相關商店的銷售額連續兩月成長，6月仍較5月勁揚26.52％。

岱宇指出，今年受新冠肺炎疫情影響，掀起居家健身熱潮，推升家用健身器材需求持續延燒，集團亦積極推動旗下Sole、Xterra品牌家用健身器材、Spirit品牌商用健身器材新產品上市計畫，並成功陸續拓展新通路客戶契機，有助於集團擴大全球家用健身器材市場占有率。

(工商 )