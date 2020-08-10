專業電子零組件代理商安馳（3528）受惠半導體大廠資本支出增加，以及全球雲端服務市場快速成長，7月營收達3.89億元，年增5.82％，累計前7個月營收為29.62億元，不但較去年同期大幅成長27.06％，也創歷年同期新高。

安馳表示，隨半導體大廠資本支出提升、先進製程及新興應用領域快速發展，賽靈思（Xilinx）借勢推出新款IC驗證平台產品，協助IC設計客戶即時驗證及彈性化修改設計，加速新產品開發及投產時程，促使今年前7個月IC驗證平台及高階自動化測試產品出貨量較去年同期大幅成長逾四成。

此外，雲端及邊緣運算同樣為安馳近兩年的重點發展領域，除客製化的雲端及邊緣運算整合方案出貨量持續成長外，下半年也將推出Xilinx新款UltraScale+級的雲端加速器產品─ALVEO U50系列板卡，將可支援PCIe 4.0介面，並提供更大頻寬支援高速運算及多工負載等情境。目前產品已取得大數據分析及金融演算等相關訂單，下半年進入試量產階段，預估明年放量出貨。

5G方面，安馳在國防及商用方面今年均有突破性的成長，包括取得5G軍規等級設備標案外，也與下游工業電腦及大型系統廠商合作，共同開發最新款的5G相關商用射頻設備，預計下半年出貨量呈現逐季成長。

安馳指出，下半年將拓展新代理產品線Qorvo，為客戶提供從無線射頻（RF）到前端（FE）的整合模組，包含4G／5G射頻，L～D Band之功率放大器（PA）、低雜訊前置放大器（LNA）、Switch、濾波器等晶片，切入5G基地台、衛星網路通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸應用市場。

安馳對下半年營運展望持審慎樂觀的看法，隨線上會議、在家工作及智能監測等雲端服務市場快速發展，公司將持續提升雲端與邊緣運算整合、5G高速傳輸、以及人工智慧物聯網（AIoT）等三大主流應用整合方案出貨量，並持續開發利基型的高階應用產品市場，整體營運可望穩健成長。

(工商 )