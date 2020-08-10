群創10日以「生活在台南．工作在群創」為主軸推動跨區就業，邀請科技部南部科學園區管理局副局長鄭秀絨、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香、中彰投分署主任李炎華、高屏澎東分署專員陳昱伶舉辦座談交流，共同啟動跨區就業方案，共享全面發展。

鄭秀絨表示，台南科學園區主要產業為光電、積體電路、精密機械、生技及綠能等產業，藉由多家重點企業資源挹注深化聚集能量，共創台灣優勢競爭力及迎向產業新商機。由於南科產業群聚效應，周圍生活機能、交通運輸日趨發展，使得在南科工作生活成為成家立業的絕佳選擇，歡迎一起加入發展，致力工作享受生活。

群創台灣員工約2.9萬人，在台南及高雄科學園區工作的員工佔8成，也是南部科學園區員工人數最多的廠商，為迎接面板產業推向智慧化生活、創造加值化服務的產業趨勢，號召其他縣市居住者加入「生活在台南，工作在群創」的新生活。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，群創深耕台灣面板產業，以「成長與共．衷心回饋」為理念積極培育在地人才。群創廣邀各縣市人才加入，此次攜手勞動部勞動力發展署與南科管理局，跨區聯合徵才，以群創為點，跨區為線，形成全面性的拓展，活絡就業市場，創造個人工作的穩定、公司與產業的發展。

群創徵才活動將於8月12～29日在台中、彰化、南投、雲林、台南、屏東、台東等地舉辦，歡迎外縣市求職者跨區任職。8月22日「巡禮南科．發現群創」面談會中，安排廠區生活探索活動，包括宿舍生活圈、員工餐廳、廠內智能商店等導覽體驗，以感受群創人工作生活的環境與便利。群創為照顧戶籍地非群創廠區縣市的助理技術員、設備技術士任職者，提供階段性獎金及住宿補助、以及安全交通車免費搭乘等福利，結合勞動部勞動力發展署提供符合資格的離鄉跨域就業者可申請跨域就業津貼，能安心就業。

(工商 )