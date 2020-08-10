晶華國際酒店股份有限公司（2707）因疫情趨緩、國旅與餐飲市場爆發，加上餐飲以及精品業績持續成長，冷凍以及常溫零售商品也創造出極大的商機，帶動業績逐月回升，7月合併營收4.69億元、月增23.09%、年減11.10%，累計今年1至7月營收為28.46億元、年減24.07%。

面對後市，晶華全集團營運重點將鎖定城市度假商機，除了延續全世界首發的「遊輪式度假體驗」住房專案為主力，再加碼升級專案內容，除仿效遊輪的岸上行程、推出「晶華食藝銀行，東京美食之旅」，日籍服務團隊從「款待」、「美食」、與「文化」三個面向真實傳遞和風食藝文化之美，再搭配為各領域客層量身打造的多元住房優惠，例如可欣賞華語樂壇歌后萬芳與艾怡良演出的「大師登船系列」以及針對七夕特別打造的「大稻埕情人夜-浪漫星空」住房專案等，期望能延續暑期訂房盛況，衝高第三季的住房率。

面對後疫情時代來臨，晶華國際酒店集團對於衛生安全的把關也絲毫不鬆懈，除了整理出抗疫期間的「最佳清潔與衛生規範」，將其導入房務、餐飲、與公共清潔部門的標準作業流程當中之外，日前更設立「集團衛生安全官」一職，負責掌控各酒店的衛生安全維護與協調工作，旗下晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌酒店內的客房、餐廳、與公共空間的清潔與消毒工作都將延續疫情期間的高標準。

例如以「紫外線高效能消毒機」進行所有客房鑰匙的消毒工作、客房依照「10大消毒熱點」進行清潔強化。而晶華「食安實驗室」將持續發揮功能，為每日入倉的食材以及料理進行檢測，自助餐檯上加裝「透明防護罩」以及每15分鐘更換公用餐夾的動作也成為標準作業程序，所有外帶餐點也會附有「安心小卡」，詳實記錄餐點製作時間與食用建議，烹調廚師與打包人員皆簽名以示負責，為消費者的飲食安全層層把關，打造安心無虞的住宿、餐飲與購物環境，善盡企業責任，持續守護顧客以及員工的健康安全。

(工商 )