衛福部部長陳時中表示，很榮幸和阿札爾部長共同見證下，簽署醫衛合作，這是台灣最大突破，去年他當面向阿札爾部長提出，經過外交部、美國衛生部、AIT一年多來的推動，今天終於正式完成簽署。

陳時中表示，今年五月在WHA前夕我和阿札爾部長雙邊視訊會議中，他曾提及希望不久的將來可以親自會面，他百忙中抽空來台，這緣分珍貴。希望他們力援我們加入WHO，衛福部並重申，WHO不應該以政治因素排除我國。

陳時中表示，今天簽署的MOU是首次，合作備忘錄內容除了提高行政層級由台美衛生部簽署外，也將合作範圍擴大，包含全球衛生安全、傳染病防治、公衛實驗室、慢性病防治與健康促進、婦幼與青少年健康、環境與職業健康等領域建立聯繫窗口進行最佳做法、專業知識和資訊交流等方式執行。在備忘錄的架構下推動相關實質合作，以增進台美人民的健康福祉，促進全球衛生健康，並藉此MOU展開台美關係新的一頁。

(中時 )