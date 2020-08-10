老翁看病後回不了家 警消合力抬老翁返家 15:452020/08/10 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市警消合力抬老翁返回2樓住家。（永和警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市警消合力抬老翁返回2樓住家。（永和警分局提供） 新北市警消合力抬老翁返回2樓住家。（永和警分局提供） 70歲胡姓老翁6日下午外出看病，晚間7時許坐計程車回家，因無家屬在家無法上樓返家，通報警消協助，新北市永和警分局秀朗派出所警員王柏霖、許晉嘉接獲前往協助。 警員到場後發現永和區福和路上騎樓胡翁坐著輪椅插著尿管徬徨無助，返家後發現家裡沒人可協助上樓就在騎樓地等待，因糖尿病插尿管坐輪椅，腳無法行動出力，因住在2樓沒辦法自行上樓。 警方與消防合力用抬的將老翁順利送返家，並打電向家屬告知，家屬對於警方主動關心協助非常感謝。 (中時 ) #老翁 #家屬 #尿管 #永和 #警員 也許您會感興趣 推薦閱讀 男子徒步10多公里迷途 警協助通知家人帶回 15:152020/08/10 社會 婦清晨散步迷路 警挨家挨戶詢問助返家 11:572020/08/10 寶島 花蓮悲情姐妹花 無照雙載遭貨車撞 20歲姐當場亡 13:282020/08/10 社會 兄弟與友人4男「波特船」夜釣 潮境公園外翻覆 1死1失蹤 12:002020/08/10 社會 生華科獲第二家美國醫療機構簽合作備忘錄 急進新冠人體臨床 12:252020/08/10 財經 你家就是我家 婦見鄰居空屋沒人住 竟破門裝潢搬入 14:352020/08/10 社會 同婚紀錄片 家家有本難念經 04:102020/08/10 藝文副刊 台灣原創指彩疫軍突起 04:102020/08/10 時尚消費 後疫情時代建商「藝」起來 富宇力挺藝文產業滿堂彩 14:202020/08/10 生活 8月法說登場 愛普先發 04:102020/08/10 投資理財 社會熱門新聞 嘉義公車機車對撞 妙齡女騎士雙腿插車頭後空翻倒掛 - 社會 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 新手爸爸幸福家庭美夢破碎 嬌妻嘿咻隱瞞卸貨出「愛滋女兒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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