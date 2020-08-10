新北市警消合力抬老翁返回2樓住家。（永和警分局提供）

新北市警消合力抬老翁返回2樓住家。（永和警分局提供）

70歲胡姓老翁6日下午外出看病，晚間7時許坐計程車回家，因無家屬在家無法上樓返家，通報警消協助，新北市永和警分局秀朗派出所警員王柏霖、許晉嘉接獲前往協助。

警員到場後發現永和區福和路上騎樓胡翁坐著輪椅插著尿管徬徨無助，返家後發現家裡沒人可協助上樓就在騎樓地等待，因糖尿病插尿管坐輪椅，腳無法行動出力，因住在2樓沒辦法自行上樓。

警方與消防合力用抬的將老翁順利送返家，並打電向家屬告知，家屬對於警方主動關心協助非常感謝。

(中時 )