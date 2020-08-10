網路媒體《上報》今年2月烏龍爆料，稱國民黨中央委員連勝文和妻子蔡依珊聯名贈送紅酒禮盒，力挺江啟臣競選黨主席，實際上卻是「乾麵」禮盒，連因此對撰寫報導的陳姓記者提告。台北地院今開庭，雙方律師當庭和解，陳方同意刊登道歉啟示，並撰寫一則公益報導，履行後，連方將不再追訴。

連勝文提告指出，他在今年1月春節期間，確實有送20份乾麵禮盒給黨內前輩，但當時前主席吳敦義還沒辭職，江啟臣也未決定參選，送禮只是節慶禮尚往來，與黨主席選舉無關；乾麵與紅酒相差甚遠，記者報導前未查證，反映後《上報》也未及時處理，故求償100萬元。

調解時，陳姓記者展現出誠意，願意在《上報》刊登道歉啟示，另因乾麵禮盒是向唐氏症基金會購買，陳也同意撰寫一篇與唐氏症相關的公益報導，連方因此放棄求償100萬元，並同意撤告，雙方律師今當庭簽署和解筆錄，讓事件圓滿解決。

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(中時 )