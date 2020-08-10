發生於今年4月房仲于維智持藍波刀在台北市街頭瘋狂砍殺林姓運將死亡，警方原認定是件隨機殺人案，但台北地檢署查出，死者林男與于的已婚江姓女同事有婚外情，江女向于訴苦林是「恐怖情人」，被林查勤騷擾，于想替她出氣，在林車上裝GPS追蹤器，甚至勤練體能預備殺人，再趁林返家時埋伏砍人。台北地檢署今依殺人、妨害祕密罪起訴于、江2人。于男在押，檢方明天上午移送台北地院審理。

今年4月11日深夜11時，44歲林姓計程車司機下班，將車停在北市莒光路附近走路回家，被房仲于維智當街持藍波刀砍殺18刀。林送醫後於7月6日不治。警方原以為是隨機殺人案，但檢方 查出內情不單純，是于為幫女同事出氣殺人。

起訴指出，江女與林男原是房仲公司，林離職後2人仍有聯絡，2人均有家庭，于與江女亦曾為同事，彼此以兄妹相稱，因見江女常被電話騷擾，主動關心，得知林男為「恐怖情人」，對江女百般糾纏，終日電話查勤，或開計程車到江女的工作地點攔堵江女，為了幫江出氣，遂在今年初，趁林又來工作地點騷擾時，在林車上裝GPS追蹤器，掌握林男行蹤。

期間江女也將與林男的訊息，偷偷告訴于，于得知江女被林男毆打之後，知悉自己年歲及體型不及林男，遂開始自主重訓，準備殺人，江女也一再傳送被林男恐嚇的訊息，加深于男恨意，直至今年4月11日深夜11時，林男下班，將車停在北市莒光路附近走路回家，于男見狀當街持藍波刀砍殺林18刀，林至7月6日不治。

(中時 )