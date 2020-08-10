最近，美國微軟更新其官網的Microsoft服務協定，聲明如果因為不可抗力導致微軟無法履行或延遲履行其義務，微軟對此不承擔任何責任或義務，新的協議將於10月1日正式生效。但反而有大陸網友認為，如果Windows真的斷供，長期來看是國產軟體的重大機遇。

據大陸新智元報導，近日微軟更新了Microsoft服務協定，其中一些條款耐人尋味。根據該協定，如果美國政府禁止微軟給任何大陸企事業單位或者個人使用微軟的軟體，微軟概不負責。

具體看到該責任限制條款的b條內容指出，對於因超出微軟合理控制範圍的情況（例如，勞資糾紛、不可抗力、戰爭或恐怖主義行為、惡意破壞、意外事故或遵守任何適用法律或政府命令）而導致微軟無法履行或延遲履行其義務，微軟對此不承擔任何責任或義務。

換句話說，如果美國政府也對微軟下達禁令，微軟可能無法繼續支援Windows服務，並且不承擔因此引發的任何後果，只可能盡最大努力避免影響。

(旺報 )