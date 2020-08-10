計畫熬夜收看今年蘋果(Apple)的秋季發表會嗎？你可能得有長期抗戰的心理準備。蘋果(Apple)方面已確認今年的新 iPhone 將會延後數週發表。相信為了迎接即將到來的新品，蘋果內部已在緊鑼密鼓的準備。近期頗為活躍的爆料達人稍早前曝光了疑似蘋果秋季發表會的流程，預計將有 9 款新品登場，內容之豐富令人備感期待。

根據爆料者之一 Komiya (@komiya_kj)的推文，目前蘋果準備的秋季發表會流程將由 CEO Tim Cook 開場，可能會談及 WWDC20 或是新冠肺炎疫情，接著展開一場全面涵蓋軟體、硬體與服務的發表會。據了解，登場新品將以：Apple Card、iPad 第八代、Apple Watch Series 6、iPhone 12 以及 iPhone 12 Max、AirTag、iPhone 12 Pro 以及 iPhone 12 Pro Max、AirPower的順序出場。整體來說，Apple Card屬於蘋果服務(Service)層面的業務，預計將宣布在更多國家推出的消息；另有 8 款硬體新品接續發表，雖然主角是硬體新品，但為了有良好驅動，裡頭也不能不提到 iOS、watchOS 等軟體層面的服務，其中關於 AirTag 這一款可以協助用戶追蹤特定物品位置的新品，勢必得花一點時間闡述軟體面的應用方法。

從曝光的流程來看，有幾點值得期待。第一，iPhone 12 系列共有 4 款，但很特別的被切分為兩個流程來分享，並沒有一次分享完畢，蘋果這麼做的意義十分耐人尋味。第二，AirTag以及AirPower這兩款新品都傳聞已久，其中 AirPower 還是曾經宣布放棄發後又捲土重來的產品，相信讓不少消費者備感期待。

另外，值得留意的是，@komiya_kj 並沒有提到 Apple Silicon Mac。以這一款新品的重要性來說，蘋果若是專為它開設一場發表會，顯然是不為過。若是在這一場發表會中看不見 Apple Silicon Mac 的蹤跡，那麼合理推測這款新品將會晚於 iPhone 12 系列才發表。這一點跟另一位爆料達人 @ihacktu 的看法相同。

2020 年對於全球來說，都是充滿挑戰的一年，但蘋果將藉由首款支援 5G 的 iPhone(iPhone 12)為下半年新品揭開序幕。從內容來看，是亮點滿滿。果粉們你還期待嗎？

(科技)