邱男與蔡女是碩士班同學，兩人各自婚嫁後，疑似仍難忘彼此，持續保持密切關係，邱男妻子發現蔡女傳訊老公「我等你18年了，今晚多麼短暫，雖然仍是如此美好」；老公回：「妳就這樣，直接打開了我重重疊疊的抑制」，氣炸提告2人妨害家庭並求償。刑事通姦罪部分不起訴，民事部分，台南地院判蔡女需賠償原配30萬元，

根據判決書，邱妻指控，她與丈夫2004年結婚，蔡女明知邱男已婚，2008年就常與邱聯絡、並且會在半夜打電話給她老公。丈夫與蔡女2018年12月在蔡女住處發生性關係，邱妻並提出兩人的line對話，包括：

「我等你18年了，今晚多麼短暫，雖然仍是如此美好，無論你變成如何，你是全宇宙最棒的男人，你是全宇宙最愛我的男人」；

「我今晚本來下定決心不做的，因為跟妳做愛是我心裡很神聖很重要的事，但妳就這樣，直接打開了我重重疊疊的抑制」；

「只要我們身處一起，無論做不做愛，我們彼此都會一直一直有著內心無比純潔的幸福和快樂，因為，這是宇宙的召喚，自然永恆定律」等語。

蔡女否認兩人發生性關係，但法官認為兩人對話討論到做愛，顯然不是普通朋友平常應有的對話內容；邱男傳給蔡女的簡訊提到兩人發生關係，邱在檢方訊問時也坦承與蔡女發生性行為，認定兩人確有發生性行為，考量雙方身分、地位、經濟條件等，最後判決蔡女應賠償30萬精神慰撫金給邱妻。蔡女提出上訴遭駁回。

(中時新聞網)