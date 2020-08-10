海巡人員柔性勸導戲水觀浪民眾務必注意自身安全。（海巡署中部分署提供／陳淑娥台中傳真）

中央氣象局預估10日晚間輕颱米克拉暴風圈將觸及台灣西南部岸際，西部將受外圍環流影響挾帶強風豪雨，且未來有增強趨勢，各地區恐有災情產生；中部地區目前雖尚未受颱風影響，海巡署中部分署超前部署，已嚴加戒備做好防颱準備，並於苗栗至嘉義沿海勸導遊客、釣客及漁民注意自身安全。

因應米克拉颱風到來，雖中部各縣市政府尚未發布禁、限制區域公告，中部分署仍加強沿海戲水及觀浪熱點巡邏密度，柔性勸導戲水觀浪民眾務必注意自身安全，並編組緊急應變人員以因應防颱期間緊急救災工作。

目前於高美溼地、水尾沙灘及許厝寮潮間帶等中部戲水觀浪熱點勸導，另各安檢所亦對欲出港漁民勸導勿出港作業，針對已出港請各地區漁業電台以廣播方式告知漁民盡速入港。

中部分署另視縣市政府禁、限制區域公告發布後，強制驅離戲水觀浪民眾，倘民眾不聽勸離，仍執意於颱風管制期間至海邊從事各種遊憩活動，依災害防救法第31條之規定「縣市政府災害應變中心於颱風來襲時，得公告危險區域之範圍，限制或禁止人民、車輛進入」，如違反規定且不聽勸阻，依違反同法第39條之規定，可由執法單位依法舉發，並處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

中部分署再次提醒民眾，颱風期間不要冒險從事戲水、觀浪及海釣等危險活動，以免人員發生危險；同時請配合本分署人員執行颱風警戒管制區勸離作為。若發現(生)海岸意外救難事件，請立即撥打海巡署「118」免付費服務電話，分署將於第一時間派員前往救助。

(中時 )