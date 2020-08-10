蘇花改在今年1月6日全線通車後，採用科技執法，讓違規車輛無所遁形，但原先的蘇花公路卻時常發生大貨車違規行駛、肇事釀成傷亡，公路總局決定將科技執法擴及到舊蘇花公路，針對大貨車的「跨線取締設備」預計今年10月底前設置完成。

公路總局第四區養護工程處表示，蘇花改全線分作蘇澳至東澳段（A段）、南澳至和平段（B段）、和中至大清水段（C段），因A段已經開放大貨車行駛，舊線禁止行駛大貨車。

公路總局在新舊蘇花公路銜接端點，設置24套大貨車取締系統，透過雷達偵測與影像辨識來取締違規行駛的大貨車；蘇花改B、C段尚未開放通行大貨車，因此舊線還能行駛大貨車，待B、C段開放大貨車行駛後就會禁行，違規行駛可處900到1800元罰鍰。

6月間因有輛大貨車在蘇花公路觀音路段違規跨越雙黃線，與對向的機車騎士發生車禍，造成騎士身亡，公路總局遂在蘇花公路東澳、南澳、觀音路段設置3處跨線取締設備防堵憾事發生。

第四區養護工程處表示，跨線取締設備也是採用雷達偵測跟影像辨識抓違規，大貨車如在舊蘇花公路設置設備的路段跨越雙黃線，就能以科技執法方式蒐證。警方表示，收到違規資料後將製單舉發，駛入來車道可開罰600到1800元罰鍰。

(中時 )