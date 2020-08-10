美國衛生及公共服務部部長亞歷克斯·阿薩爾（Alex Azar）訪台，拜會總統蔡英文時表示，台灣的公衛專業和產業實力也得以協助他人，提供美國和太平洋島國等世界各國夥伴所需的物資。

阿薩爾表示，感謝總統蔡英文邀請訪台，能夠在這裡傳達川普總統對台灣的強力支持和友誼是他誠摯的榮幸。

阿薩爾祝賀蔡英文在今年初展開第二任期。正如國務卿蓬佩奧就蔡總統五月份就職典禮所發表的聲明所說，蔡總統帶領活力民主台灣的勇氣和願景，堪稱印太地區及全世界的表率。

另外，阿薩爾對前總統李登輝的逝世，向台灣人民表達哀悼之意，李前總統是台灣民主之父，也是二十世紀民主運動的偉大領袖。

阿薩爾表示，在川普總統的領導下，美國對台灣的成功民主制度表示讚賞。川普總統也簽署了相關法案，強化美台的夥伴關係。2018年，啟用了美國在台協會新館，象徵著美國對美台友誼的珍視及堅定承諾。

他與蔡總統的對談以及本次訪台的重點在於，強調台灣在公共衛生及對抗新冠病毒疫情的卓越成就，以及台灣與美國在預防、發現及應對疫情上的通力合作。

台灣的防疫措施可謂世界上數一數二的成功典範，而這都歸因於台灣社會及文化的開放、透明和民主。台灣在發現新冠病毒、控制疫情，以及與其他國家分享寶貴資訊上都取得非凡的成果。台灣的公衛專業和產業實力也得以協助他人，提供美國和太平洋島國等世界各國夥伴所需的物資。

AIT表示，阿薩爾為首位訪台的美國衛生部部長，也是六年來首位訪台的美國內閣成員，以及1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。

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