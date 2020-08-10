鈺齊-KY（9802）10日公布7月合併營收11.44億元，月增20.05％、年減17.41％，分別創今年單月新高，及歷年同期次高。

鈺齊-KY累計今年前7月合併營收62.93億元、年減13.99％。鈺齊-KY表示，因新冠肺炎疫情負面影響幅度，已逐漸收斂，公司未來營運節奏，可望持穩重回正軌。

(工商 )

#鈺齊-KY #合併營收 #歷年同期次高 #月增 #創今年單月新高