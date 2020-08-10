鈺齊-KY自結7月合併營收11.44億元 創歷年同期次高 15:402020/08/10 工商 劉朱松 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鈺齊-KY（9802）10日公布7月合併營收11.44億元，月增20.05％、年減17.41％，分別創今年單月新高，及歷年同期次高。 鈺齊-KY累計今年前7月合併營收62.93億元、年減13.99％。鈺齊-KY表示，因新冠肺炎疫情負面影響幅度，已逐漸收斂，公司未來營運節奏，可望持穩重回正軌。 (工商 ) #鈺齊-KY #合併營收 #歷年同期次高 #月增 #創今年單月新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 螺絲大廠久陽7月營收1.76億元 創單月新高 17:212020/08/10 財經 台達電7月營收257.82億元 創歷史新高 18:442020/08/10 財經 華擎7月營收續衝單月新高 刷新其歷年來單月新高紀錄 15:392020/08/10 財經 六角7月合併營收重返4億元大關 創今年單月新高 17:232020/08/10 財經 勤誠7月營收報喜 前7月營收續創同期新高 11:592020/08/10 財經 晶圓雙雄7月營收出爐 聯電創單月新高、台積電維持千億表現 15:172020/08/10 財經 陽明、萬海7月營收比6月好 台驊7月海運營收創新高 20:062020/08/10 財經 金融業客戶專案貢獻 精誠前7月營收年增一成 18:302020/08/10 財經 聚焦台灣及線上演出 必應7月營收創今年單月新高 13:402020/08/10 財經 巨大、桂盟7月營收 雙創歷史同期新高 19:432020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。