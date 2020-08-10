台中市觀光旅遊局為了推廣山城旅遊，今（10）日舉辦「雙崎部落埋伏坪登山步道行銷推廣活動」啟動說明會，觀旅局長林筱淇與六家中部知名旅行業者及知名旅遊YouTuber「AV IN TAIWAN」一同為活動揭開序幕，共同推廣台中觀光旅遊。

今日出席的旅行業者7月底先行踩線後、紛紛表示，雙崎部落埋伏坪登山步道風景絕美，在當地部落勇士導覽下探訪之處都是祕境，登山健走之餘，還體驗到台灣泰雅族的傳統狩獵文化與織布技藝，值得親身體驗！

觀旅局長林筱淇表示，市府全面啟動打拼國旅觀光的同時，台中各大觀光景點湧入爆量人潮，埋伏坪登山步道成和平區新打卡祕境，本次藉由登山活動結合當地文化特色，由在地泰雅族部落講師現場導覽步道沿途風光，指導射箭、織布等泰雅原鄉文化體驗，打造具深度、廣度及創新的經典親山遊程，可望大幅提升休閒遊憩的人潮，為和平區觀光發展創造多贏！

林筱淇進一步指出，觀旅局與觀光業者攜手合作搶攻國旅市場，擦亮台中「觀光首都城市」品牌，期望帶著遊客探索中台灣山林幽靜之美，這次特別規劃物超所值的深度旅遊團「埋伏坪步道小旅行」，為自由行旅客加碼推出「登埋伏坪抽旅宿」活動，邀請民眾於8月10日至9月15日期間，前往埋伏坪登山步道踩點打卡，與創意打卡道具合照並上傳至「大玩台中」臉書粉絲專頁，即可抽總價值十萬元的台中住宿券，邀請民眾再訪台中進行深度之旅，細細品味寶島之心的多元魅力。

觀旅局表示，四場次「埋伏坪步道小旅行」於8月10日下午5點起開放報名活動，於8月22日、23日、29日、30日舉辦，每人僅需繳交200元報名費、便可享有價值近2000元的一日小旅行，每場次限額20名，每人限報名1場，名額有限，額滿為止。

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