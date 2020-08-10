眼睛是靈魂之窗，但平常這些生活壞習慣，其實正默默傷害自己的眼睛。國外健康網站《healthista》分享了6個傷眼壞習慣，包括：陰天不戴墨鏡、游泳不戴蛙鏡、用過期睫毛膏、吸菸、電風扇吹整晚以及狂點眼藥水。特別是每天戴隱形眼鏡的人眼睛更脆弱，要更小心注意。

1.陰天不戴墨鏡

陽光越強紫外線指數越高，但專家警告高達80％的紫外線輻射會穿透雲層，就算是陰天眼睛也會受到紫外線傷害，加上眼睛比皮膚更容易曬傷，不知不覺間對眼睛造成永久性傷害，像是白內障、黃斑部病變，使視力受損甚至失明。專家建議，陰天也要戴墨鏡保護眼睛。

2.游泳不戴蛙鏡

驗光師奧布里恩(Brendan O'Brien)警告，游泳不戴蛙鏡，特別是戴隱形眼鏡游泳還在水裡睜眼的人，更要小心眼睛被細菌感染。

奧布里恩指出，水中有棘阿米巴微生物，若跑進眼睛裡恐造成眼睛嚴重受損。尤其是那些戴著隱形眼鏡游泳的人眼睛更脆弱，因為細菌會附著在鏡片上，導致眼睛感染發炎，且隱形眼鏡會吸收周圍水分，改變鏡片形狀，不僅造成眼睛不舒服，還會視力模糊、失真，因此游泳最好配戴有度數蛙鏡。

3.用過期的睫毛膏

睫毛膏、眼線筆開封使用3個月後，就算沒用完也要了斷丟掉，因為裡面可能藏有細菌引起眼睛感染、發紅、刺激、對光敏感，在極少數情況下可能還會導致失明。

據加拿大滑鐵盧大學研究顯示，戴隱形眼鏡的人更容易受到眼部化妝品感染，專家建議在使用眼線筆前最好先削尖防止細菌傳播。

此外，種假睫毛也可能傷害眼睛，專家表示假睫毛容易堆積污垢、細菌，且劣質、不衛生的睫毛風險更大。

4.吸菸

吸煙會增加白內障和與黃斑部病變風險，影響視力。實際上，黃斑部病變正是英國失明的主要原因。英國《眼科雜誌》研究指出，50歲以上的民眾吸煙黃斑部病變風險會增加一倍。

5.電風扇吹整晚

電風扇吹整晚將增加隔天戴隱形眼鏡的難度，有不適感和乾眼症。因為睡覺時電風扇一直把粉塵、花粉等過敏原吹向眼睛，因此早上戴隱形眼鏡時，這些沉積物會引起刺激和不適。最好的解決辦法就是定期清理房間、電風扇扇葉，以及將隱形眼鏡上的雜質清乾淨。或是夜晚定時關電風扇。

6.狂點眼藥水

適時點眼藥水能消除眼睛疲勞，但狂點眼藥水恐會帶來反效果眼睛更紅腫。因為滴劑中的藥物作用減弱後，眼睛血管會擴張，形成惡性循環。專家建議，若眼睛容易乾可以多喝水，吃富含維生素A，C和E以及omega-3脂肪酸的食物，像是鮭魚、鯖魚。戴墨鏡保護眼睛被冷風吹。

驗光師奧布里恩說，眼藥水分為含防腐劑與不含防腐劑兩種。含防腐劑的眼藥水保質期長能長期使用，但是這種非處方簽眼藥水的防腐劑會刺激眼睛、使眼睛症狀惡化，建議一天不要點超過4次。而不含防腐劑的眼藥水則適合眼睛敏感的人使用。

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(中時新聞網)