安馳(3528)7月份營收為3.89億元，月減少30%，較去年同期增加5.82%，累計前7月營收為29.62億元，亦較去年同期大幅成長27.06％，主要在於半導體大廠資本支出增加，以及全球雲端服務市場快速成長，帶動公司IC驗證平台、雲端與邊緣運算、及5G傳輸等高階應用產品需求大幅成長。

安馳表示，今年受惠半導體大廠資本支出提升、先進製程及新興應用領域快速發展，賽靈思(Xilinx)新款IC驗證平台產品，協助IC設計客戶即時驗證及彈性化修改設計，加速新產品開發及投產時程，今年1-7月IC驗證平台及高階自動化測試產品出貨量較去年同期大幅提升4成以上。

安馳表示，雲端及邊緣運算為公司近兩年重點發展的應用領域之一，除了客製化的雲端及邊緣運算整合方案出貨量持續成長外，公司今年下半年將推出Xilinx新款UltraScale+級的雲端加速器產品ALVEO U50系列板卡，支援PCIe 4.0介面，並提供更大頻寬支援高速運算及多工負載等情境，目前公司已取得大數據分析及金融演算等相關產品訂單，下半年進入試量產階段，預估明年放量出貨。

安馳表示，在5G通訊應用方面，公司今年在國防及商用方面均有突破性的成長，其中在5G國防用設備方面，已取得5G軍規等級設備標案，出貨量可望持續增加；而在5G商用及終端產品方面，目前正積極與下游工業電腦及大型系統廠商合作，共同開發最新款的5G相關商用射頻設備，預計下半年5G通訊基礎建設及終端應用產品出貨量可望逐季成長。

(時報資訊)